Tréllez é absolvido de acusação de racismo

Já com vários desfalques importantes para enfrentar o Grêmio neste domingo, 12, às 18h (da Bahia), em Porto Alegre, o Vitória recebeu ao menos uma boa notícia nesta sexta-feira, 10. O atacante Santiago Tréllez foi absolvido em julgamento no STJD e estará em campo no Sul.

Ele foi denunciado por suposta injúria racial contra Renê Júnior, do Bahia, no último Ba-Vi. No entanto, o volante tricolor não prestou queixa, o jogador rubro-negro negou a acusação e, assim, acabou não sendo punido. Para o duelo com os gaúchos, o técnico Vagner Mancini não contará com o meia Yago e o volante Uillian Correia, suspensos, e o zagueiro Wallace, por força de contrato.

Os substitutos não estão definidos, ainda mais depois do treinador ter promovido uma atividade fechada à imprensa nesta sexta, 10. No ataque, é provável que Neilton, após cumprir suspensão diante do Palmeiras, retome a condição de titular.

NBB

Neste sábado, 11, no basquete, a equipe do Vitória/Universo faz sua segunda partida nesta edição do NBB. Pega, no interior paulista, o Mogi, às 13h, com transmissão da Band.

