Treino e brincadeiras marcam dia das crianças no Vitória

As atividades no Vitória na manhã desta segunda-feira, 12, começaram diferente das que ocorrem em dias comuns de treinamento. Sócios do Sou Mais Vitória e mais de 50 crianças, estiveram na Toca do Leão doando brinquedos e interagindo com os jogadores do clube.

Anteriormente, eles assistiram nas arquibancadas o treinamento realizado no campo principal do Barradão, onde a equipe iniciou a preparação para o duelo contra o Paraná, sexta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Os atletas que aturaram mais de 45 minutos no jogo contra o Boa Esporte, correram em torno do campo. Em seguida, foi realizado um coletivo entre jogadores do time principal e da categoria Sub-20, comandados por Wesley Carvalho. O técnico Vagner Mancini esteve presente, mas apenas observou as atividades. O jogador Pedro Ken não participou do treino desta segunda. Ele foi liberado para tratar de assuntos pessoais.

Confraternização

Após o treino, as crianças foram para o gramado e interagiram com os atletas. O Vitória disponibilizou uma estrutura de lazer com pula-pula, cama elástica, palhaço) e lanches. Os brinquedos doados serão entregues a uma instituição de caridade, com a presença de alguns jogadores no dia da entrega.

