Treino do Vitória tem briga e duas mudanças no time

O treino coletivo do Vitória desta quinta-feira, 14, à tarde, no estádio de Pituaçu, ficou marcado por uma confusão envolvendo o meia Luis Aguiar e o volante Adriano. Os dois se desentenderam, trocaram empurrões e agressões verbais antes de os ânimos serem contidos.

Depois do ocorrido, o técnico Jorginho sacou Adriano do time titular, que começou escalado com o zagueiro Roger Carvalho - já regularizado - no lugar de Alemão e o meia Cáceres na vaga de Richarlyson.

Na parte final da atividade, além da substituição de Adriano por José Wellison, ainda foram testados Luiz Gustavo, Nino e Beltrán na equipe de cima. Ayrton, que não havia treinado na última quarta, participou normalmente.

adblock ativo