Treino confirma Vitória com Domingues entre titulares

O time do Vitória para o jogo de domingo, 21, às 17h, no Barradão, diante do Jacobina, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano, já está definido. A única novidade será a estreia do meia Leandro Domingues, que ganha a vaga de Alípio.

"Já vai fazer quase um ano da cirurgia e já treinei bastante e fiz vários coletivos. Não tenho receio de fazer uma jogada, de uma dividida ou alguma coisa assim. Estou bem para ajudar a equipe", contou o meia, principal reforço do Leão para a temporada.

Nesta quarta-feira, 17, o técnico Vagner Mancini fez treino coletivo e repetiu a equipe que vem treinando desde segunda, com os reforços de Willian Farias e Marinho, poupados dos últimos treinos respectivamente por conjuntivite e uma pancada na perna. Seguem como desfalques o zagueiro Mattis e o meia Arthur Maia, que ainda se recuperam de lesão.

A formação de domingo será: Fernando Miguel; Maicon Silva, Vinícius, Ramon e Diego Renan; Amaral, Willian Farias, Tiago Real e Leandro Domingues; Vander e Marinho.

Os ingressos para o jogo, por R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, já estão à venda no Barradão, nas Lojas do Vitória nos shoppings de Salvador e no site.

