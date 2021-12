Treinador Geninho é desligado do Esporte Clube Vitória

Nesta sexta-feira, 19, o Esporte Clube Vitória informou que acertou amigavelmente o desligamento de Eugênio Machado Souto, o Geninho, e a efetivação de Bruno Pivetti como técnico até o final da temporada de 2020. Para o lugar que era ocupado por Pivetti, o Leão promoveu o ex-zagueiro Flavio Tanajura, que agora será o auxiliar principal da equipe profissional.

A decisão do afastamento de Geninho foi tomada em função da busca incessante da direção atual do clube pelo equilíbrio financeiro diante da grave situação herdada de gestões anteriores, agravada com a considerável perda de receitas ocasionada pela pandemia do coronavírus e pela confiança que tem no profissional que o substituirá.

"O Vitória agradece a Geninho pela conduta profissional em sua terceira passagem pelo clube e deseja boa sorte. O treinador chegou ao rubro-negro em setembro do ano passado", ressaltou o clube por meio de nota.

No comando do Vitória, Geninho obteve um aproveitamento de 50,6% dos pontos disputados. Ao todo, foram 25 partidas, com nove vitórias, 11 empates e cinco derrotas.

