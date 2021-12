Treinador do Figueirense confirma possível chegada de Andrigo

Muito criticado pela torcida do Vitória, o meia Andrigo parece realmente já estar de malas prontas. O destino do atleta deverá ser o estado de Santa Catarina, onde atuará com as cores alvinegras do Figueirense. A informação foi confirmada em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 23, pelo técnico da equipe, Hemerson Maria.

"O departamento de futebol e o presidente estão procurando situações para reforçar o elenco. Às vezes aparece oportunidade do atleta. Todos procuram. Eu converso com outros colegas e sei disso. Por incrível que pareça, todos querem jogador de beirada e que vai para cima. O Andrigo tem essa característica e o Felipe está trabalhando em cima desse nome e de outros também. Acredito que até o final de semana tenhamos uma definição para reforçar o nosso elenco", afirmou o técnico.

Caso seja confirmada a saída, Andrigo será mais um dos vários jogadores que se despediram da Toca do Leão após a nova gestão assumir. Desde que chegou a Salvador, o meia de 24 anos atuou com a camisa rubro-negra por 18 vezes e marcou dois gols.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

adblock ativo