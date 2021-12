Trabalho de movimentação é foco no treino do Vitória

Com portões fechados, o Vitória treinou nesta quarta-feira, 14, no CT Manoel Pontes Tanajura, com o foco voltado para o duelo contra o CRB no domingo, 18, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, válido pela 16ª rodada da Série B.

No gramado, após o aquecimento, o treinador Carlos Amadeu priorizou o trabalho de ataque contra defesa. O grupo ainda fez uma atividade técnica.

Após treinar com a equipe aspirante na terça, 13, o meia Ruy foi foi reintegrado ao elenco principal. Outros que também retornaram foram o zagueiro Everton Sena, que havia sido liberado para tratar assuntos pessoais, e Lucas Cândido, poupado por causa do cansaço excessivo.

Os desfalques ficaram por conta dos atacantes Caíque Souza, Felipe Garcia e o volante Rodrigo Andrade, que seguem na transição. Além desses, o lateral-esquerdo Chiquinho intensificou o tratamento da lesão na posterior da coxa direita e ficou entregue ao departamento médico (DM). O atacante Nickson e o zagueiro Zé Ivaldo também continuam na fisioterapia em fase de recuperação.

A delegação do Rubro-Negro decidiu antecipar a viagem para Maceió e embarcará após o treino desta quinta, que será realizado no turno da manhã.

