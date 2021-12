Torcida rubro-negra já pode adquirir ingressos para Ba-Vi

Cerca de 10 mil ingressos promocionais para o clássico Ba-Vi, que acontece no próximo sábado, 4, no Barradão, já podem ser adquiridos somente pela torcida do Vitória em um dos pontos de venda (veja abaixo). A comercialização com o desconto segue até terça, 30, e possui bilhetes com valores de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), para o setor de arquibancadas.

A partir de quarta, 1º de julho, as entradas passarão a ter os preços regulares de R$40 (meia) e R$80 (inteira) tanto para as torcidas da casa e adversária. Esses valores serão mantidos até o dia do jogo. Os ingressos para o setor de cadeira, exclusivo para torcedores do Vitória, estarão disponíveis nos valores de R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira).

