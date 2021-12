O desembarque do elenco do Vitória na tarde desta segunda-feira, 26, em Salvador, não foi nada agradável. Assim que apareceram no saguão do aeroporto da capital, cerca de 50 torcedores de uma organizada do time protestaram.

Durante a manifestação, os torcedores cantaram: "Vergonha, time sem vergonha, vergonha..." e fizeram duras críticas ao atacante Kieza e ao zagueiro Fred.

O Vitória foi derrotado por 4 a 1 pelo Atlético-PR no último domingo e está na 18ª posição da tabela.

Da Redação Torcida recebe delegação do Vitória no aeroporto com protesto

Atividades no frio de Curitiba

O grupo de jogadores que viajou para o Paraná para enfrentar o Furacao treinou, pela manhã, no CT do Coritiba, sob o frio de 10 graus.

Os atletas que atuaram mais tempo no duelo fizeram um regenerativo, enquanto os demais ficaram no trabalho técnico.

Fred, que sentiu a coxa na partida, será reavaliado nesta terça, 27.

