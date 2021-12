Torcida faz festa para elenco do Vitória após triunfo no Rio

Um aeroporto com mais de 100 rubro-negros eufóricos aguardando o elenco do Vitória chegar. Pouco importava se a chance de conseguir uma vaga na Libertadores é de 20%. Nesta segunda-feira, quando o time chegou em Salvador, o que interessava era abraçar o ídolo, entoar cânticos de incentivos e demonstrar a alegria de torcer para o Leão.

Valia tudo para receber o time que venceu o Fluminense, em pleno Maracanã, em jogo cheio de contratempos. Entretanto, o baiano Marcos Vinícius foi além. Ele está de férias em Salvador com seu filho Maurício José, de seis anos. É baiano e rubro-negro, mas trabalha há quase 10 temporadas em Recife. Seu retorno ao batente estava programado para quarta-feira, mas o torcedor resolveu bradar.

"Só volto segunda-feira para Pernambuco. Não quero nem saber. Vamos perder voo e deixar pra resolver problemas na próxima semana. Vou esticar as férias para ir ao Barradão ver meu time jogar domingo. Vamos vencer o Corinthians e ficaremos mais perto do G-4. Podemos sonhar!", disse Marcos.

O filho de Marcos agradece. Ambos trocaram a praia do Porto da Barra para realizar o sonho do pequeno Maurício. "Ele acordou querendo tirar foto com Marquinhos aqui no aeroporto. Vou colocar ele no ombro e tentar chegar no atleta. Se ele conseguir ver Marquinhos, já será lucro", disse o paizão.

O garoto conseguiu mais. Ao contrário do que fizeram com o Flu, os atletas relaxaram com a marcação dos torcedores no aeroporto. Marquinhos não hesitou em pegar Maurício José no colo para registrar o momento inesquecível na vida do pequeno.

"Me ligaram dizendo que tinha gente no aeroporto. Porém, não imaginava ser tanta gente assim. Receber um calor desse é impagável. Ver meninos e velhos nos abraçando, mostrando que estamos juntos, é bom demais. Quero este calor no jogo, contra o Corinthians. Vamos realizar este sonho", disse Marquinhos.

Assustado com a recepção, Cáceres entrou na onda, cantou o hino e se emocionou. Questionado com a confusão que não o deixava caminhar direito, o gringo paraguaio foi direto. "Quem não gosta disso é louco. Muito bom. Nunca vi isto em outros clubes. Estou emocionado e vou tirar foto com todo mundo. O sonho da Libertadores existe", afirmou.

O sonho está vivo, de fato. Há seis rodadas, o Vitória tinha 12 pontos de diferença entre ele e o quarto colocado, Atlético-PR. A chance de assegurar vaga na Libertadores era de 4%. Com o triunfo no Maraca, a distância diminuiu para cinco pontos.

Um dos mais assediados no aeroporto, William entrou na onda da torcida: "Para quem não acredita no sonho da Libertadores, estou treinando o riso do Pica-Pau. Eu acredito. Vamos trabalhar para alcançar este objetivo", completou.

