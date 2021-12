Torcida e técnico do Vitória elogiam entrega do time

Parecia até premonição. Conhecido da torcida rubro-negra por ir ao Barradão vestido de piloto e brincando com uma miniatura de avião para simbolizar a subida do Leão para a Série A, o torcedor 'Sinho' resolveu fazer diferente no sábado, quando o Vitória enfrentou o ABC pela 8ª rodada da Segundona. Ele e outros três amigos se fantasiaram de guerreiros, bem ao estilo medieval.

Não deu outra. Em campo, o Rubro-Negro fez 2 a 0 com Pedro Ken, aos 18 minutos, e Rogério, aos 22. Mas, depois, para segurar o placar, foi preciso ter alma de gladiador: o volante Amaral e o zagueiro Ramón foram expulsos, permitindo o aumento da pressão dos visitantes. O goleiro Fernando Miguel também teve de ser guerreiro, ao pegar um pênalti cobrado por Kayke aos 38 minutos do segundo tempo.

Ao final do jogo, a torcida reconheceu o esforço do time em campo, aos gritos de "Guerreiro, time de guerreiro". O técnico Vágner Mancini também enalteceu o espírito de luta: "Foi um jogo atípico, mas que, ao mesmo tempo, teve como ponto alto a entrega desses atletas. Isso tudo a gente faz questão de repassar e elogiar os atletas pela entrega".

O comandante destacou a virada de credibilidade com a torcida, que há pouco tempo criticava os jogadores. "Eles têm que continuar fazendo o que fizeram. Além de vencer bem, ser superior com 11 em campo, tem que mostrar que ama a camisa e que reconhece a instituição", disse Mancini.

Mudanças

O problema do desgaste é que, além dos suspensos, o Vitória não terá jogadores 100% fisicamente para enfrentar o Paysandu nesta terça-feira, 23, em Belém. Assim como Ramón e Amaral, não atuará o meia Pedro Ken, que levou o terceiro amarelo. O capitão Escudero e o artilheiro Élton também podem se ausentar devido ao cansaço. "O time que vai jogar nem eu sei. Vamos tentar pegar o que sobrou e fazer um time competitivo", afirmou o treinador.

Ednei, Marcelo e David devem entrar no lugar dos suspensos. No domingo, 21, o atacante Robert fez exames médicos e nesta segunda, 22, deve assinar contrato.

