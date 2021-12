Torcida do Vitória seca Inter em jogo contra Cruzeiro

O Vitória só entra em campo na segunda, 28, às 19h (horário da Bahia), contra o Coritiba no Couto Pereira, mas a torcida rubro-negra já tem um compromisso importante para este domingo, 27: secar o Internacional, principal adversário na briga contra o rebaixamento.

O Colorado enfrenta o Cruzeiro, às 16h, no seu último jogo no Beira-Rio na temporada, e se vencer iguala o Leão no número de pontos. Sair da zona de rebaixamento, porém, é bem mais difícil para o time gaúcho, que precisaria tirar a diferença de cinco gols no saldo a favor do Vitória.

Por outro lado, se o Internacional perder, dará a oportunidade ao Vitória de garantir a permanência na Série A com um empate em Curitiba. Se o Colorado empatar, ainda assim dará a chance ao Leão de garantir a permanência, mas com um triunfo.

O clima em Porto Alegre é de medo. Diante da possibilidade do seu primeiro rebaixamento e de protestos violentos por parte da torcida, a direção do Inter decidiu cercar, com chapas de metal, o portão do Beira-Rio por onde passarão os jogadores e a comissão técnica após o duelo com o Cruzeiro.

O time se preparou para a partida num resort em Viamão, na zona metropolitana de Porto Alegre. O técnico Lisca pode não contar com o volante Rodrigo Dourado e o atacante Vitinho, que se queixaram de desconforto muscular.

