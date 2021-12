Torcida do Vitória realiza protesto no aeroporto de Salvador

O embarque do elenco rubro-negro para Bragança Paulista (SP), onde enfrenta às 16h20 de sábado o Bragantino, pela 34ª rodada da Série B, foi marcado pela tensão entre torcedores e atletas. Cerca de 60 integrantes da Torcida Uniformizada Imbatíveis (TUI) compareceram ao Aeroporto Internacional de Salvador na manhã desta sexta-feira, 2, para um protesto marcado pela truculência.

Revoltados pela queda de rendimento da equipe na reta final de competição - o Vitória chegou a liderar o certame por 11 rodadas, mas após duas derrotas em casa encontra-se em 3º -, os integrantes da organizada receberam o ônibus com jogadores ao som de gritos como "se não vencer vai apanhar", "ou sobe por amor ou sobe por terror".

Quando os atletas começaram a deixar o veículo, a torcida os recebeu arremessando pipocas e aos gritos de "mercenário". Sobrou até para Gabriel Paulista, cria das categorias de base do Leão e um dos jogadores mais queridos do atual elenco. O zagueiro, que tentou dialogar com os integrantes da Imbatíveis, chegou a ser agredido por um deles. A confusão só foi acalmada quando integrantes da comissão técnica interviram.

O principal alvo do protesto da torcida foi o volante Uelliton, outro criado na Toca do Leão. Os torcedores se dirigiram a ele com gritos de protesto como "Uelliton, vá se f...! O meu Vitória não precisa de você". Com medo, o jogador não ousou descer do automóvel.

Para que o embarque acontecesse, o ônibus da equipe teve que ser escoltado pela Polícia Militar até um portão que dá acesso direto à pista de decolagem. Ainda assim, os torcedores não deixaram de protestar e ameaçar os jogadores. Alguns integrantes relataram à reportagem que, mesmo com a proteção dos policiais, alguns jogadores ainda se mostravam amedrontados.

Apesar da euforia da torcida, o Vitória segue com grandes chances de conquistar o acesso à Série A. São 97,1% de chances, segundo o site Chance de Gol. O Leão está em 3º, com 66 pontos, cinco a mais que o quinto colocado, o São Caetano. O Goiás, líder da tabela - e que já jogou nesta rodada -, tem 70 pontos e o Criciúma, segundo colocado, tem 68.

