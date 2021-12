Torcida do Vitória esgota meia-entrada para clássico Ba-Vi

Os torcedores do Vitória que se dirigiram aos pontos de venda para a compra de ingressos do clássico Ba-Vi do sábado, 3, enfrentaram grandes filas na manhã desta quarta-feira, 30.

A Central do "Sou Mais Vitória", localizada no shopping Capemi, região do Iguatemi, apresentou grande volume de torcedores desde a manhã desta quarta. Já nas bilheterias do estádio Manoel Barradas, o movimento foi mais tranquilo apesar da reclamação por parte dos torcedores com relação à organização da fila.

Movimentação de torcedores no Barradão. (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

No início da tarde, todos os ingressos de meia-entrada (R$ 40) já haviam se esgotado, restando apenas os bilhetes de valor integral (R$ 80). Dentro dos 4.529 ingressos disponibilizados para os torcedores, será disponibilizado um novo lote de vendas para os sócios com uma carga de 1.500 bilhetes distribuídos nos pontos de venda.

As vendas continuam na quinta-feira, 1º, apenas para os sócios. Já na sexta, 2, e no sábado, 3, a venda de ingressos será aberta para todos os torcedores.

