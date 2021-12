Torcedores do Vitória e do Vasco se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 16, antes da partida dos clubes pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O confronto aconteceu no estádio poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, onde aconteceu o jogo.

Foram usadas pedras durante a briga que envolveu membros das torcidas organizadas dos dois times. A Polícia Militar usou bomba de efeito moral para controlar a situação.

Partida

O Universo/Vitória venceu o Vasco por 73 x 64. Contudo, o jogo foi equilibrado. O time baiano venceu o primeiro quarto por 17 x 16. O Leão teve mais um domínio, finalizando em 21 x 17.

Após o intervalo, o Vasco reagiu e empatou o quarto em 14 x 14, mas o rubro-negro voltou a vencer e fechou em 21 x 17, confirmando a vitória da partida.

Da Redação Torcida do Vitória e do Vasco se enfrentam antes de jogo de basquete

