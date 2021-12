Torcida do Vitória condena proposta da diretoria

Os grupos Vitória de Primeira, Vitória Livre, Vitória Nova Gestão, Vitória para o Futuro, Frente 1899 e Leões da Barra, divulgaram um manifesto nesta quinta-feira, 14, contra uma minuta da reforma estatutária do Vitória. De acordo com os torcedores, se for aprovada, eles vão perder o direito de decidir sobre os destinos do clube [confira a íntegra do manifesto abaixo].

"Na lógica que impera entre os autores da minuta, a Assembléia Geral, será reduzida a um referendo meramente homologatório. Podendo aprovar ou não, aquilo deliberado pelos iluminados integrantes do Conselho Deliberativo", diz o manifesto.

Eles alegaram também que a exigência de 5 anos de associação para concorrer ao cargo de presidente ou vice do clube serve para dificultar a concorrência. "Já que, de acordo com o entendimento vigente, a descontinuidade de apenas 1 dia para a renovação implica na interrupção do vínculo, além disso.", explica.

