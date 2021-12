Torcedores que danificaram veículos no Barradão vão responder por dano, diz polícia

Um inquérito instaurado pela 10ª Delegacia Territorial (Pau da Lima) vai investigar a identidade dos torcedores que, após a partida entre Vitória e Atlético-GO neste domingo, 29, danificaram 16 veículos que estavam no estacionamento lateral do estádio Manoel Barradas (Barradão), no bairro de Canabrava, em Salvador.

Segundo o delegado titular Fábio Silva, os proprietários dos veículos vandalizados registraram boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Área (DEA), instalada no Barradão. “Todos foram orientados a retornar hoje (30) para buscar as guias periciais para os veículos”, explicou.

A polícia vai verificar as imagens de câmeras de segurança no entorno do estádio para identificar os autores, que vão responder pelo crime de dano, previsto no artigo 163, do Código Penal (CP).

