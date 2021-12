Um grupo formado por torcedores do Vitória foi ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão, na tarde deste sábado, 25, para incentivar os jogadores do clube na saída da concentração, no Complexo Vidigal Guimarães, em Salvador.

Provocando um congestionamento na rua Artêmio Castro Valente, em Canabrava, cerca de 50 torcedores, com baterias e bandeiras, estouraram foguetes em apoio ao Leão, que enfrenta a equipe do Ceará, às 16h, no Estádio de Pituaçu, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Descumprindo as medidas de segurança, alguns torcedores, mesmo de máscara, não respeitaram o distanciamento social de cerca de 1,5 metro, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Assista:

Da Redação Torcedores do Vitória se aglomeram antes de jogo decisivo pelo Nordestão

adblock ativo