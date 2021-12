Torcedores do Vitória passam o domingão festejando

No sábado, 4, ocorreu o Ba-Vi, com o triunfo do Vitória sobre o Bahia por 4 a 1. Neste domingo, 5, nas ruas de Salvador, a galera repercutiu o clássico: "A falta de Kieza foi fundamental, porque ele faz a diferença no time. O Bahia fez vários passos errados durante o jogo. O time estava completamente apático, todo perdido", diz Caroline Pereira, 27, torcedora tricolor.

Enquanto alguns lamentaram e ficaram tão revoltados que se recusaram a falar, outros - os torcedores do Vitória -, festejaram e ostentaram suas camisas rubro-negras.

Foi o caso de Marcelo Almeida, 31, que vestiu a camisa do time, junto com o filho, Saulo. "Não esperava que o placar fosse tão surpreendente. Ganhar de quatro em cima do Bahia é sempre bom"!

A gozação não parou por aí: "É só falar em Barradão que o Bahia treme. Diziam que era o favorito... Mas não adianta falar! Curioso é sardinha, sem perna, ficar de quatro. Se fosse dia 7, tomariam sete de novo", brinca Eugênio Ferreira, 29.

Já alguns analisam seriamente a situação dos times: "O Vitória tendia a perder, estava inferior, mas como futebol é uma caixinha de surpresas, tudo mudou. Se mantiver o ritmo e contratar bons jogadores para a defesa, que é deficiente, pode chegar a ser um dos primeiros colocados. O Bahia tem competência, também, para ficar entre os quatro principais", concluiu Diego Conceição, 29.

