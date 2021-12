Torcedores do Vitória, inconformados com o presidente do clube Ricardo David, fizeram um protesto pacífico em frente à portaria do Barradão, em Salvador, na manhã deste sábado, 24, por volta das 9h.

Os manifestantes, convocados pela torcida organizada Os Imbatíveis, colocaram faixas com dizeres "Fora Ricardo - amador e lero lero" e também entoaram cantigas, destacando a "vergonha" com relação ao time, que está quase rebaixado para a Série B do Brasileirão.

>> Conselheiros reclamam do posicionamento do presidente do conselho

Policiais militares acompanharam a ato, que terminou por volta das 11h. A assessoria de comunicação do rubro-negro informou que "os torcedores estão no direito deles".

Insatisfação

Wagner Lima, diretor administrativo da torcida Os Imbatíveis, afirmou que eles estão "totalmente insatisfeitos com a diretoria do clube, principalmente com o presidente mentiroso e enganador Ricardo David. Ele não cumpriu com absolutamente nada que foi prometido em campanha".

Ele ainda destacou que esta manifestação foi a quinta "contra essa gestão que armou um time horrível, que não tem a mínima condição de disputar um campeonato. Pedimos respeito com a história centenária do Esporte Clube vitória".

Chance de cair

O Vitória entra em campo neste domingo, 25, a partir das 15h (horário da Bahia), contra o Grêmio, no Barradão. A partida servirá para o time lutar para contra a estatística.

Isso porque, segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Leão tem 97% de chance de cair para a segunda divisão, uma vez que não depende só dele para continuar na elite do futebol.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

Larissa Borges* Torcedores do Vitória fazem protesto e pedem a saída de Ricardo David

Torcedores pedem a saída do presidente do clube

adblock ativo