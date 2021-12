Torcedores do Vitória fazem manifestação contra diretoria do clube

O protesto foi pequeno e atrasado em relação ao previsto: cerca de 15 torcedores se reuniram na frente do Barradão, nesta segunda-feira, 29, a partir das 18h30, para pedir a saída do diretor de futebol Sinval Vieira, do gerente e treinador Petkovic e do presidente Ivã de Almeida.

Outros nomes da diretoria e da comunicação do clube foram citados, o que indica a insatisfação da torcida com a administração do Rubro-Negro.

A movimentação começou próxima à reunião do Conselho Deliberativo, marcada para as 18h. A pauta era a apresentação do organograma do clube e uma sabatina com Petkovic e Sinval Vieira.

De acordo com alguns manifestantes, a ideia principal era pedir aos conselheiros que pudessem participar das perguntas e respostas para pressionar a dupla.

Para fugir do sufoco

O protesto da torcida tem, em muito, a ver com o mau início de campanha do Vitória no Campeonato Brasileiro. Em três rodadas, o Rubro-Negro somou um ponto com um empate e duas derrotas. Além disso, não balançou a rede nenhuma vez ainda.

A última vez em que o Leão somou apenas um ponto nas três primeiras partidas da Série A, sem fazer gols, foi em 1989, ano em que o time se livrou do rebaixamento no ‘Torneio da Morte’. O mesmo ocorreu em 1994, quando a equipe também começou com um ponto em três jogos, mas ao menos conseguiu anotar um tento.

Em 2010, com o campeonato seguindo os moldes do atual, o Rubro-Negro teve início igual ao de 94 e não resistiu ao rebaixamento (veja lista no quadro abaixo).

Com dois jogos fora de casa – contra o Fluminense, no sábado, e São Paulo, no dia 8 – e recebendo o Atlético-MG no dia 11, o medo é de que fique cada vez mais difícil somar pontos. “São jogos difíceis. A gente sabe, mas não adianta pensar no Atlético-MG. Nosso primeiro adversário será o Fluminense. Depois tem o São Paulo, que ganhou clássico, outra equipe grande, que vem de duas vitórias consecutivas. Isso só aumenta a nossa responsabilidade”, opinou o zagueiro Fred.

Tensão na Toca

Entre jogadores e comissão, o clima segue instável. No treino desta segunda, duas ausências chamaram atenção: a do treinador, Petkovic, e a do capitão, o volante Willian Farias.

De acordo com a assessoria de imprensa, o técnico ficou assistindo aos vídeos das primeiras partidas do Rubro-Negro no Brasileiro, enquanto Farias, sentindo um desconforto na coxa, acabou poupado. No duelo de sábado com o Coritiba, os dois se desentenderam após Farias ter sido substituído. Quem também não treinou foi Cleiton Xavier, poupado para evitar desgaste.

Também teve gente retornando: o zagueiro Kanu treinou com bola e André Lima, que se recupera de fascite plantar, correu pelo gramado. Mas não deve atuar ante o Flu.

Desempenho do Leão nos três primeiros jogos de cada edição da Série A desde 1989

1989

1 ponto; 0 gol marcado

Posição final: 17º

1990

5 pontos; 2 gols marcados

Posição final: 17º

1991

4 pontos; 3 gols marcados

Posição final: 20º

(Rebaixado)

1993

7 pontos; 5 gols marcados

Posição final: 2º

1994

1 ponto; 1 gol marcado

Posição final: 19º

1995

5 pontos; 5 gols marcados

Posição final: 22º

1996

4 pontos; 2 gols marcados

Posição final: 15º

1997

5 pontos; 8 gols marcados

Posição final: 9º

1998

3 pontos; 4 gols marcados

Posição final: 13º

1999

4 pontos; 2 gols marcados

Posição final: 3º

2000

3 pontos; 5 gols marcados

Posição final: 18º

2001

4 pontos; 3 gols marcados

Posição final: 16º

2002

3 pontos; 5 gols marcados

Posição final: 10º

2003

7 pontos; 5 gols marcados

Posição final: 16º

2004

4 pontos; 8 gols marcados

Posição final: 23º

(Rebaixado)

2008

4 pontos; 4 gols marcados

Posição final: 10º

2009

6 pontos; 3 gols marcados

Posição final: 13º

2010

1 ponto; 1 gol marcado

Posição: 17º

(Rebaixado)

2013

7 pontos; 7 gols marcados

Posição final: 5º

2014

4 pontos; 4 gols marcados

Posição final: 17º

(Rebaixado)

2016

4 pontos; 5 gols marcados

Posição final: 16º

2017

1 ponto; 0 gol marcado

Posição atual: 18º

