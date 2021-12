Torcedores do Vitória fazem apelo #FicaDiMarinho nas redes sociais

Antes do jogador Marinho se pronunciar oficialmente se fica ou não no Vitória, o que está previsto para acontecer na manhã desta quinta-feira, 5, torcedores usam a hashtag #FicaDiMarinho nas redes sociais para tentar convencer o atleta a continuar no Leão.

Depois ser um dos destaques no Campeonato Brasileiro de 2016, o camisa 7 despertou interesse de alguns clubes brasileiros e estrangeiros, entre eles o Flamengo e um time da China, que teriam feito uma proposta de salário quase sete vezes maior do que o atleta recebe atualmente.

Na tarde desta quarta-feira, 4, Marinho e seu empresário, Jorge Machado, se reuniram com o presidente do Vitória, Ivã de Almeida, e o diretor de futebol, Sinval Vieira, para apresentar as propostas para o clube, o qual possui contrato até dezembro de 2018. Mas não chegaram a uma definição, que foi adiada para essa quinta.

Tomara que o Marinho anuncie que vai ficar no Leão. #FicaDiMarinho — Flamengo (@flamengosemcao) 4 de janeiro de 2017

VAMOS DOMINAR O INSTAGRAM AGORA ! Postem a foto do #FicaDiMarinho no instagram de vocês marcando o Marinho e... https://t.co/tAfUz6BsDd — Caio Cauan (@TocaDoLeaoOfc) 31 de dezembro de 2016

