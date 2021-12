Torcedores do Vitória depredam Arena após revés; clube repudia vandalismo

A Arena Fonte Nova foi alvo de vandalismo por parte da torcida do Vitória indignados com a derrota por 1 a 0 para o Guarani, em duelo entre as equipes pela Série B do Brasileirão, na tarde do sábado, 14. O duelo marcou o retorno do Leão à praça esportiva.

De acordo com informações e fotos recebidas por meio do Cidadão Repórter do Grupo A TARDE, torcedores revoltados com a má campnha do Leão, que figura na parte de baixo da tabela, quebraram algumas cadeiras da arquibancada após o apito final do árbitro.

Ainda segundo relatos de pessoas presentes na Arena, no intervalo da partida, uma confusão chegou a se formar em decorrência de um torcedor que teria entrado armado. No entanto, a Polícia MIlitar (PM-BA), que faz a segurança do evento, não confirmou a informação.

Em nota divulgada no site oficial, a diretoria do Vitória repudiou com veemência a prática adotada pelos seus torcedores, chamando-os de "vândalos" e alegando que estes "não representam a verdadeira torcida rubro-negra". Por fim, o time se posicionou desejando que os autores do ato criminoso sejam identificados e devidamente punidos.

Atos de vandalismo atingiram cadeirias e banheiros do estádio

