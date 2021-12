Torcedores do Leão prometem mais barulho nesta segunda

Uma convocação circula nas redes sociais, pedindo que a torcida vista a camisa do clube e vá para a reunião do conselho pedir pela saída da atual diretoria.

"Vista sua camisa rubro-negra e venha se unir a nós para pressionar na reunião do Conselho Deliberativo", convida o grupo em sua conta na rede social WhatsApp.

A manifestação está marcada paras 18h, uma hora antes do início da reunião do Conselho Deliberativo. Como o encontro é fechado, a torcida ficará do lado de fora do estádio.

