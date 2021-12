Torcedores de Palmeiras e Bahia são presos após apedrejarem e invadirem ônibus

Doze pessoas foram presas após invadirem um ônibus, da empresa Salvador Norte, e agredirem os passageiros, na manhã deste domingo, 11. De acordo com o delegado plantonista da 12ª DT/Itapuã, Jorge Coutinho, os agressores seriam torcedores do Palmeiras e do Bahia, enquanto as vítimas torcem para o Vitória. Vitória e Palmeiras jogam neste domingo, no Barradão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o delegado a situação se iniciou no setor G de Mussurunga, onde os detidos faziam um churrasco e teriam sido provocados por torcedores do Vitória que estariam no ônibus. “Eles interceptaram o ônibus em dois carros e invadiram o coletivo com paus e pedras”, disse o delegado.

Uma viatura da 49ª CIPM/Mussurunga chegou ao local e conseguiu controlar a situação e prender os agressores. A polícia informou que os torcedores feridos foram socorridos, mas não soube informar para onde foram levados.

O ônibus foi levado para Departamento de Polícia Técncia onde será periciado. O delegado informou ainda que houve a informação que uma mulher grávida que estava no ônibus teria sofrido um aborto. "Ainda não conseguimos confirmar essa informação", informou.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia e vão ser ouvidos pelo delegado ainda neste domingo. Segundo o delgado, eles vão responder por ameaça, associação para o crime, lesão corporal, dano qualificado, entre outros.

Foram apreendidos os dois veículos utilizados na ação, além de 13 celulares.

