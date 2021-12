Torcedora ganha presente do Leão por aniversário de 102 anos

Torcedora fiel do Vitória, Dona "Benzinha", que completará 102 de vida neste sábado, 14, esteve no estádio Barradão na manhã desta sexta-feira, 13, realizando o sonho de conhecer a casa do Leão.

Maria Teixeira de Assis, a "Benzinha" como é conhecida pelos amigos e familiares, conheceu o plantel e recebeu do zagueiro Kanu, uma camisa personalizada. Além disso, ela chegou a bater bola com o defensor que vem sendo destaque no time titular.

Na companhia de uma filha e uma neta, "Benzinha" ainda ficou para acompanhar o último treino do Vitória, visando a partida contra o Ceará, neste sábado, 14, às 16h30 (horário da Bahia), no estádio. Depois de ter acompanhado o treino, a torcedora centenária foi homenageada pelo técnico Vagner Mancini juntamente com os outros atletas, que cantaram 'Parabéns pra você'.

