Torcedor usa barco para mostrar amor pelo Leão

Passando por Madre de Deus, alguns desavisados podem até confundir o barco de Ivan Dultra com um Drakkar, as embarcações vikings que aterrorizavam os mares nórdicos. Porém, no lugar da cabeça de um dragão na proa, o Rubro-Negro Ivan Dultra plotou a cabeça de um Leão e a frase "Meu Leão impera até no mar".

Assim como os guerreiros antigos, o torcedor quer colocar seu barco para percorrer os oceanos que banham a Libertadores, terras que o Vitória pretende conquistar nos últimos três jogos do ano, a começar hoje, contra o Criciúma.

Com um motor Yamaha de quatro tempos, que pode alcançar mais de 60 km/h, Ivan garante que vai para a Argentina com seu barco temático só para ver o Leão jogar contra grandes clubes na Libertadores. Ele acredita que o Vitória não ficará à deriva, tampouco vai encalhar.

"Coloquei o Leão na proa para causar medo e mostrar que somos gigantes. O Vitória é campeão na terra e no mar, como o próprio hino diz. O barco foi todo idealizado para levar o nome do meu time em cada canto que vou. Ele ficou pronto este ano e já pescou em Santos e pela Baía de Todos os Santos. Assim como nosso time da terra, ele também vai conquistar a América", disse Ivan.

Ele é o mais velho entre nove filhos do tricolor Dultra. Apenas Ivan e o irmão Marcelo pegaram outros ventos e se tornaram Rubro-Negros. Ele garante que ninguém entra no seu barco com a camisa do rival. "Este barco pesca Budião, vermelho e outras espécies. Quando pego sardinha, devolvo pro mar. Não quero tricolor dentro do meu barco, tampouco o mascote deles", provoca.

Decisão

Assim como o torcedor, o Leão precisa pescar três peixes grandes para garantir a moqueca na Libertadores. Ivan compartilha a ideia do técnico Ney Franco sobre o destino na competição. "Já somos motivos de orgulho pela campanha. O Criciúma será a decisão. Se vencermos eles, vencemos o Flamengo e Atlético-MG", completa.

Segundo o site Chance de Gol, a possibilidade do Leão conquistar a vaga é de apenas 8%. Além da obrigação de vencer as três rodadas restantes, precisa torcer contra o Goiás e Atlético Paranaense, caso os sulistas não confirmem o título da Copa do Brasil.

"Basta escolher o anzol certo que o peixe vai fisgar. Estou confiante na vaga. Se não vier, nada de tristeza. Vou continuar construindo minha casa toda temática do Leão aguardando dias melhores. Meu novo lar terá apenas um lugar diferente. O vaso sanitário será azul, vermelho e branco", provoca.

