Torcedor tatua nome de André Lima para homenagear atacante

Recuperado de uma lesão que o tirou de campo logo na estreia com a camisa do Vitória, no dia 28 de julho, o atacante André Lima segue com prestígio entre a torcida.

Tanto que um fã do atleta publicou uma foto na quarta-feira, 11, em sua conta no Instagram uma foto de uma tatuagem feita no antebraço esquerdo com o nome do jogador.

"É com todo o orgulho e alegria do mundo, que resolvi fazer essa homenagem. O respeito que tenho por você é pra toda a vida, e por isso garanto que jamais irei me arrepender. Independente do que dizem, você merece, e pra mim é isso o que importa. @andrelima99 #VoltaCara #TeAmamosAndré #GuerreiroImortal #Eterno", dizia na legenda.

André disse estar emocionado com a homenagem e agradeceu o carinho do fã gremista - clube que atuou entre 2010 e o início de 2013.

"Caramba @t_amo_andrelima fiquei super ultra mega emocionado por essa homenagem , e quero q vc saiba que estou muito feliz por esse carinho que vc tem por mim", respondeu o atacante.

André Lima voltou a treinar com bola no mês de novembro e tem contrato com o Vitória até o final deste ano. Emprestado pelo Beijing Gouan, da China, ele deve ter o vínculo estendido após a recuperação para a temporada 2014.

adblock ativo