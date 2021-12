Um torcedor do Vitória disse que foi agredido por policiais militares de São Paulo antes do jogo que o Leão perdeu para a Ponte Preta, em Campinas (SP), na noite desta quinta-feira, 13, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Ele comentou em um vídeo, divulgado no YouTube na madrugada desta sexta, 14, sobre a agressão. O torcedor, no entanto, não revela seu nome.

"Me imobilizaram, me espancaram, seis ou oito PMs me batendo com socos e pontapés e golpes de cassetetes", contou o jovem, enquanto mostrava as marcas da suposta agressão no braço e nas costas.

O homem disse que não sabe o que motivou a reação dos policiais. "Não sei por qual motivo... acreditaram que eu estava sendo irônico e que fui contra a autoridade deles", falou.

Ele disse ainda que foi levado algemado para a delegacia, mas o delegado não registrou ocorrência contra ele, por entender que o torcedor não cometeu nenhum crime. O torcedor disse que registrou uma representação contra os policiais.

Torcedor alegou que foi agredido antes do jogo (Foto: Reprodução)

Da Redação Torcedor do Vitória acusa PM de SP de agressão durante jogo

adblock ativo