Todinho e Thallyson se apresentam na Toca do Leão

O Vitória parece ter voltado ao início da temporada: desde a final do Campeonato Baiano, são várias as especulações sobre contratações e novos reforços já começaram a chegar.

Só nesta quarta-feira, 10, foram apresentados dois: o lateral esquerdo Thallyson, ex-Red Bull Brasil, e o atacante Todinho, que veio do Vitória da Conquista. O principal, no entanto, não foi anunciado. O diretor de futebol Sinval Vieira disse que a diretoria ainda está conversando sobre o novo treinador da equipe.

Thallyson, de 25 anos, afastou favoritismo e disse que chega para disputar a vaga com Geferson e Euller. “Venho para procurar meu espaço com humildade, determinação. Têm jogadores de qualidade aqui. Vou brigar pelo meu espaço, pela oportunidade. Vou dar o meu melhor”, garantiu.

O gerente de futebol, Petkovic, comentou que já conhecia o trabalho de Thallyson por sua passagem pelo Flamengo, em 2015, e afirmou que o jogador tem “fome de jogar”.

Sobre seu estilo de jogo, o lateral revelou ser ousado: “Minha característica é de ser bem ofensivo, gosto de atacar bastante, chegar à linha de fundo. Mas é lógico que com responsabilidade”.

Já Todinho mostrou ter moral com Pet logo ao ser apresentado. O dirigente lembrou a seleção com os melhores do Baianão e disse que o Rubro-Negro se reforçou bem: “São cinco jogadores do Vitória [entre os melhores do Baianão], cinco do Bahia e o único neutro passou para o nosso lado. Seja bem-vindo”.

O jogador de 23 anos, que se chama Geremias Ribeiro Júnior, afirmou estar animado para competir na Série A pela primeira vez e acredita que pode fazer uma boa dupla de ataque com David.

Sobre o apelido, explicou que não foi exatamente uma ideia dele. “Foi minha avó que colocou quando eu era pequeno. Quando eu chegava, minha avó ficava gritando ‘Todinho, Todinho’. Quando eu não ia, ela perguntava ‘cadê Todinho?’. Ficou até hoje”.

Após a apresentação dos jogadores – que terão contrato de um ano – Pet disse que o Rubro-Negro deve seguir buscando reforços para o Brasileirão. O dirigente falou que as negociações para trazer Erik, do Palmeiras, esfriaram por conta da das mudanças que ocorreram no Vitória nas últimas semanas.

“Do Erik se iniciou alguma coisa antes da minha chegada. Depois que cheguei, devido à importância da final e do que aconteceu, com a demissão do treinador anterior, a gente tinha centrado os nossos pensamentos nisso”, explicou.

Questionado sobre um possível interesse do Vitória em Eduardo Brock, zagueiro do Paraná, o gerente desconversou: “É a primeira vez que escuto esse nome”.

Pet disse que voltaria a falar sobre possíveis reforços depois que o novo treinador fosse anunciado, já que as novas peças passariam também pelo aval desse profissional. “Só vamos responder essas perguntas depois que o novo técnico for anunciado. Depois vocês podem perguntar”, finalizou.

Início desfalcado

A busca por reforços tem embasamento: o Vitória estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Avaí, com pelo menos cinco desfalques: André Lima, Kieza, Kanu, Gabriel Xavier e Bruno Ramires. O último precisará fazer cirurgia e ficará de fora por pelo menos 45 dias. Em compensação, o zagueiro Fred deverá estar à disposição.

Titulares voltam a treinar no Barradão

O Vitória realizou um treino tático nesta quarta, em campo reduzido, e já contando com os recém-apresentados Thalysson e Todinho. Quem ficou de fora das atividades foi o zagueiro Kanu, que se queixou de dores no joelho. O beque Fred fez uma atividade separada do grupo, pois se recupera de um trauma muscular.

