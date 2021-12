"Tô nem aí se o papa é argentino", diz hermano do Vitória

O papa Francisco é argentino e gosta de futebol. E muito. Na terra dos Hermanos, o novo líder católico não esconde sua paixão declarada ao time do San Lorenzo, clube que revelou o atual camisa 11 do Leão, Maxi Biancucchi.

O atacante rubro-negro jogou na base do time do papa em 2000 e ficou no time profissional nos dois anos seguintes. Na mesma época, o padre Jorge Mario Bergoglio foi nomeado Cardeal da Argentina pelo até então Papa João Paulo II.

Porém, o caminho de Maxi e o torcedor do San Lorenzo parou por aí. "Nunca o vi torcendo pelo San Lorenzo e acho que ele não me viu jogar. Sabia apenas que ele era torcedor do clube", contou Maxi, sem se importar muito com o conclave.

Na verdade, o fato do papa ser argentino não deixou o atacante do Leão radiante. "Tô nem aí se o papa é argentino. Não me interessa isso. O que me interessa é o Vitória", resumiu o gringo rubro-negro.

Apesar de fazer pouco caso, Maxi não esconde que o fato do papa torcer para o San Lorenzo ajuda seu clube formador. "O San é time grande e tem muitos torcedores famosos. Acho que vai ser bom para imagem deles", garantiu Maxi.

De fato, o San Lorenzo está curtindo o momento. No site oficial do clube, das cinco principais notícias, quatro falam sobre o pontífice. Em destaque, o clube convoca a torcida para ver o primeiro jogo com a nova alcunha de "time do papa".

Francisco, apesar de sempre se declarar San Lorenzo, resolveu se tornar sócio (número 88235) apenas em 2008, com a categoria de torcedor "simples ativo". Depois do título, o agora líder católico não parou mais de citar seu time nas suas missas.

Entre os fatos curiosos, uma missa em 2011 chamou atenção. Enquanto rezava pela Virgem Maria próximo ao estádio, o papa finalizou a missa falando do seu time. "Eu sinto uma grande alegria em celebrar a missa olhando através das janelas da Capela o Estádio do San Lorenzo", disse.

Vitória - Mesmo com papado argentino e a história em comum, Maxi assegura que sua religião é vermelha e preta. Rezar, apenas para que chegue logo o dia da estreia no Baianão. "Só fiquei tanto tempo parado nas férias. Estou interessado mesmo é em voltar a jogar", disse.

Amanhã o pedido do argentino finalmente será atendido e com ele vestindo a camisa 11. Após 30 dias sem jogar, o Vitória enfrenta o Botafogo com os conterrâneos do papa, Maxi e Escudero, entre os titulares.

Já o craque Escudero, apesar de nunca ter defendido o time de Francisco, ficou feliz com a escolha. "Sou religiosos e gostei do papa ser argentino. Porém, que importa é que ele traga paz para todos, sem interessar nacionalidade", garantiu.

Simpáticos ou não ao novo chefe da igreja católica, os gringos serão santificados pelo torcedor do Leão caso façam milagres com a bola no pé.

