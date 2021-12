Titular, zagueiro da base renova contrato com o Vitória

O Vitória anunciou a renovação de contrato de mais um jogador da divisão de base. Depois do atacante Léo Ceará, a diretoria rubro-negra decidiu estender o vínculo do zagueiro Lucas Ribeiro até dezembro de 2021.

Titular nas duas últimas partidas do Leão no Campeonato Brasileiro, o jovem de 19 anos é uma aposta do técnico Paulo Cézar Carpegiani. Antes da chegada do treinador ao Barradão, o defensor estava treinando com a equipe sub-20, onde conquistou o título da Copa do Nordeste da categoria no início deste ano.

Além da extensão contratual, Lucas Ribeiro recebeu um aumento salarial. O jogador volta à campo com o Vitória neste sábado, 1, às 16h, diante do América-MG, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão.

