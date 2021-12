Titular na zaga, Ramon volta ao Vitória após suspensão

O zagueiro Ramon é titular absoluto na equipe rubro-negra. Das 30 rodadas já disputadas no Campeonato Brasileiro, o jovem defensor de 23 anos esteve presente em 23. Na última partida, contra o Corinthians, Ramon desfalcou a equipe por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

"Eu tava de fora acompanhando tudo e vi o time lutando, brigando para tentar o empate, e é isso que temos que levar para o resto do campeonato. Ta terminando o campeonato e a gente precisa dessa dedicação de todo mundo. Precisamos tirar de lição coisas boas e a lição desse jogo é que a gente não poderia desistir em momento algum", afirmou o volante em entrevista coletiva.

O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Faltam 8 para o fim do torneio. O Vitória está em uma posição incomoda. O clube rubro-negro ocupa a 16ª posição, com 33 pontos, e ainda corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. O Ceará joga contra o Cruzeiro, fora de casa, nesta quarta-feira, 24. Caso o Vozão ganhe, passa o Leão, que entra na zona.

"A gente vem treinar, vem trabalhar. Sabemos da dificuldade que é todo ano. A gente tenta mudar no começo do ano, mas as coisas acabam acontecendo de uma forma que a gente não previa. O Campeonato Brasileiro é assim, os times que tem maior renda tem obrigação de estar lutando lá em cima e sabemos que nosso fator financeiro não é essas coisas tudo. Mas o Vitória é time grande e o time não precisa passar por isso todo ano", disse.

Próximo adversário do Leão, o São Paulo está a seis jogos sem vencer. Foram quatro empates e duas derrotas. Com mínimas chances de título, cerca de 0,1%, o tricolor paulista precisava vencer para não se afastar, ainda mais, do líder Palmeiras.

"Eu procuro acompanhar o time que vamos enfrentar. Eles estão vindo com uma motivação a mais para vencer. Se eles vêm com uma qualidade a mais, nós precisamos meter raça em cima deles. A gente sabe da nossa situação, sabe que precisamos de ponto. Vamos jogar dentro de casa e temos que conseguir os três pontos", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

