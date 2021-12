Titular do Vitória, Lucas Arcanjo fala sobre chance no gol: "Esperando há muito tempo"

Revelado nas categorias de base do Vitória, o goleiro Lucas Arcanjo vem aproveitando a chance de ser titular do clube pela primeira vez na equipe principal nesta temporada. Em meio ao imbróglio na renovação de contrato com Ronaldo, o arqueiro assumiu a meta do time e vem sendo um dos destaques do Leão.

Escolhido para conceder entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 1°, no CT Manoel Pontes Tanajura, o jogador de 21 anos falou sobre suas expectativas no gol do clube, que disputa três competições no ano atualmente.

"Eu venho esperando há muito tempo por essa oportunidade. Venho trabalhando com o professor (Itamar) Ferreira, um trabalho muito qualificado. Ele me deu total confiança para me sentir bem dentro de campo. Vamos seguir nessa temporada, mantendo essa média", declara.

Revelando suas inspirações em campo, o defensor falou sobre os conselhos recebidos de Ronaldo e sobre a importância do seu pai, o ex-goleiro Geraldo, como influência em campo.

"É um ídolo para mim, ele me passou tudo que eu sei hoje. Sempre procuro fazer as mesmas coisas que ele fazia em campo. Ronaldo sempre conversa comigo antes dos jogos, depois dos jogos, me passa confiança para ficar tranquilo nas partidas", conta.

Por fim, Arcanjo comentou sobre o momento do clube, que vem sofrendo com constantes empates no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Na visão dele, os resultados não podem ser vistos de maneira tão negativa. "Os empates não são resultados ruins. Estamos propondo o nosso jogo nas partidas. Um jogo ou outro jogamos mal, mas saímos com um ponto importante, e cada ponto desse vai fazer a diferença lá na frente", finaliza.

