"Tirei um peso das costas", diz André Lima, sobre gol do último triunfo

A grande história do triunfo do Vitória nos minutos finais, diante do América-RN, no sábado, 11, por 2 a 1, foi o gol de André Lima nos útlimos minutos. O atacante marcou pela primeira vez com a camisa do Leão, mas esperou quatro anos para fazer o tento que garantiu a liderança do Grupo E ao Rubro-Negro na Copa do Nordeste. Em 2013, na primeira passagem pelo clube, o atacante atuou por apenas 14 minutos, antes de se contundir e ficar de fora pelo resto da temporada. Nesta terça-feira, 14, em coletiva de imprensa, na Toca do Leão, o jogador disse ter tirado um peso das costas.

"Aquele gol foi mais como tirar um peso das costas, porque aquele momento que eu passei aqui em 2013, o clube tava num momento tão bom, se não me engano terminamos em 5° no Brasileiro daquela época, e eu sentia dentro de mim que eu poderia estar ajudando mais, mas infelizmente houve aquela lesão, e ficou aquele gostinho de quero mais", disse o atacante.

André Lima tem saído do banco de reservas nas últimas partidas do Leão. Sobre a possibilidade de começar jogando pela primeira vez, nesta quarta-feira, 15, contra o Flamengo de Guanambi, pelo Campeonato Baiano, o jogador se disse apto a iniciar a partida. "A gente tá trabalhando forte e se ele quiser começar comigo, eu tô apto a começar desde o início e daria meu máximo pra que a gente fizesse um grande jogo e pudesse sair com a vitória".

Perguntado se daria certo jogar junto com Kieza no ataque, André Lima foi enfático ao dizer que acredita que os dois atletas podem jogar juntos. "Com certeza, cara. Eu particularmente não concordo com esse tipo de opinião [de que os dois não podem atuar juntos], mas isso é mais o treinador, cara, eu quero jogar, eu respeito os outros, vou buscar meu espaço, mas acho que sim, Kieza tem muita velocidade, sabe fazer o 1 x 1, mas também um homem de definição. Mas isso é mais o treinador, o que eu quero fazer é ajudar o Vitória".

