Time sub-23 do Vitória arranca empate com o CSA na estreia do Nordestão

A garotada do sub-23 do Vitória teve uma atuação consistente em Alagoas e arrancou um bom empate com o CSA em 1 a 1, na noite desta terça-feira, 15, no estádio Rei Pelé, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2019. O Azulão de Maceió abriu o placar do jogo na segunda etapa através do atacante Patrick, mas o Leão igualou o marcador com o meia atacante Nickson, em uma bela cobrança de pênalti.

Com este resultado, o Rubro-Negro somou seu primeiro pontinho na competição regional, assim como a equipe alagoana. Na segunda rodada, o Vitória encara o Moto Club, neste sábado, 19, às 16h, no Barradão. Já o CSA vai ao Ceará enfrentar o Fortaleza, no próximo dia 27.

O jogo começou bastante disputado no meio de campo, com o time sub-23 do Leão bem postado defensivamente e arriscando triangulações ofensivas. A primeira chance de perigo foi do time do técnico João Burse, aos 12 minutos, através do atacante Eron, que chutou nas mãos do goleiro João Carlos.

A equipe alagoana reagiu aos 24 minutos, após jogada de Celsinho, o meia atacante Matheus Sávio chutou a bola pra fora, já dentro da grande área. Na sequência, o Rubro-Negro chegou novamente ao ataque, com Luan Ferreira, que arriscou de longe e contou com o desvio na defesa adversária para conquistar um escanteio, já aos 36 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo o jogo pegou fogo. Logo aos 2 minutos, o lateral-direito Cedric recebeu na entrada da área e chutou longe do gol do Azulão. Em seguida, o CSA foi quem assustou o Leão, com o atacante Patrick, que chutou uma bola na trave do goleiro Caíque.

Aos 8 minutos saiu o primeiro gol da partida. O meia atacante Matheus Sávio arriscou uma ‘bomba’ de longe, que explodiu no travessão do arqueiro rubro-negro. No rebote, o centroavante Patrick só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da meta do Vitória, colocando 1 a 0 no placar para os alagoanos.

A resposta do Vitória veio logo depois, aos 10 minutos. O meia Jhemerson, que estava apagado na partida, arriscou um bom chute com curva que tocou na trave e assustou o goleiro João Carlos. Com 12 minutos, o Leão chegou novamente com Eron, que desperdiçou mais uma boa chance.

A equipe de Burse seguiu buscando o empate e o meia Nickson, de frente com o goleiro do CSA, perdeu mais uma boa oportunidade aos 28 minutos. De tanto insistir, o Leão empatou o jogo aos 31 minutos. O lateral Mateus cruzou a bola na área, que resvalou na mão de Rony e o juizão marcou pênalti. Na cobrança, Nickson deslocou o goleiro João Carlos, igualando o marcador em 1 a 1.

Nos minutos finais, as equipes se arriscaram pouco no ataque e o placar seguiu inalterado no estádio Rei Pelé, em Maceió, dando números finais em igualdade ao jogo de abertura do Nordestão 2019.

