Time sub-20 do Vitória pega o CRB nesta terça

Nesta terça-feira, 4, às 15h, o time sub-20 do Vitória faz, no Barradão, o jogo de volta da Copa do Brasil sub-20 contra o CRB, em Salvador. O time Rubro-Negro ganhou o jogo de ida por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, gol marcado pelo zagueiro Leo Xavier.

O autor do gol, aliás, desfalcará o time no jogo desta terça. Xavier foi chamado por Tite para acompanhar a Seleção Brasileira e está em Natal, participando dos treinos preparatórios do Brasil para enfrentar a Bolívia e a Venezuela pela Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018.

Para ter acesso ao jogo, os torcedores precisarão doar um quilo de alimento não-perecível. Os portões serão abertos às 13h.

adblock ativo