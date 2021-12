Time júnior do Vitória pode usar estrela na camisa

No dia em que os marmanjos resolverem colocar o amor na chuteira, como fez a turma da base, talvez tenham a mesma honra do time sub-20 rubro-negro. Na última quarta-feira, 19, ao serem homenageados pelo governador Jaques Wagner pelo título da Copa do Brasil da categoria, os atletas descobriram que usarão, em 2013, camisa diferente da do profissional, com uma estrela bordada representando o título nacional, além do brasão da CBF que indica quem é o atual campeão nacional. A roupa nova será estreada na Copa São Paulo sub-18, em janeiro.

Para o técnico que comanda a tropa, Carlos Amadeu, a medida é mais um estímulo para os garotos. "Esses garotos colocaram a paixão na camisa e merecem a homenagem. Vai valorizar ainda mais nossas categorias de base e será um peso a mais para quem vestir esta camisa", afirmou ele, que também vai comandar o Vitória na Copinha.

Na homenagem de quinta, até mesmo o governador, torcedor do Bahia confesso, enfatizou a dedicação dos jogadores e ainda fez uma promessa. "Sei que minha esposa vai brigar comigo em casa, mas, se o Vitória for à final da Libertadores (na categoria), vou para a final onde for. Não escondo que sou Bahia, mas não posso colocar o papel de torcedor em primeiro lugar. Esses garotos são exemplos de dedicação para outros jovens, principalmente aqueles que se entregaram às drogas. Todos deveriam se espelhar neles e confesso que torci pelo título da Copa do Brasil", disse o governador, que recebeu uma camisa do Leão, mas não a vestiu. Apenas exibiu o manto personalizado com o seu nome.

Verba liberada - Além de presentear o Vitória com uma placa, Wagner deu outra boa notícia para o clube. Liberou a primeira parcela do convênio que prevê a construção de um ginásio esportivo e mais três campos em áreas que pertencem ao clube, em Canabrava. Já estão na conta do Leão R$ 900 mil para iniciar o projeto, que terá um custo total de R$ 3,5 milhões.

"Este projeto está pronto e finalmente vamos poder tocar. Os campos serão construídos ao lado da entrada do Barradão, onde tem parte do estacionamento, assim como o ginásio. Além de beneficiar o clube na formação de mais profissionais como os campeões da Copa do Brasil, isso vai beneficiar projetos sociais de cunho esportivo em Canabrava", afirmou o presidente do Vitória, Alexi Portela. As obras serão iniciadas em janeiro.

