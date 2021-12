Time japonês decide destino de Jorge Wagner nesta quinta

A diretoria do Vitória garante que "pequenos detalhes" separam o clube do meia Jorge Wagner. Este detalhe é a liberação do Kashima Antlers, clube que tem contrato com o atleta de 36 anos. O Leão aguarda a resposta dos japoneses ainda nesta quinta-feira, 15, para fechar contrato com o jogador, que já acertou até valores salariais com o Rubro-Negro.

O presidente do clube, Carlos Falcão, prefere não cravar um acerto. "É uma conversa que está avançando, mas não posso dizer se estamos fechados com o atleta. É uma negociação delicada, pois envolve terceiros, como o próprio clube japonês. Estamos aguardando a liberação deles para podermos chegar a um acerto", afirmou.

O dirigente evita falar do acordo cada vez mais próximo, mas não economiza elogios. "Jorge Wagner dispensa apresentação. É um jogador diferenciado e campeão por onde passou. Seria um camisa 10 que procuramos", avaliou.

A idade do meia pode parecer desvantagem, entretanto, para o Vitória, essa experiência pode ajudar muito, principalmente no comando dentro de campo. É o que pensa o diretor de futebol, Anderson Barros.

"Acho que idade é (algo) muito relativo no futebol. Temos exemplos de veteranos que continuam jogando muito, como o próprio Jorge Wagner. Creio que o Vitória precisa de um jogador experiente no grupo. Nosso elenco tem uma média de 23 anos. Apenas Neto Baiano e Wilson já passaram dos 30", justificou Barros.

Preparando o terreno para a vinda do meia nascido em Feira de Santana, Barros minimiza o fato de Jorge Wagner ter atuado no Bahia. "Na verdade, ele começou na base do Vitória, jogou no Bahia e agora pode voltar ao Vitória. Acho besteira desvalorizar o atleta pelo fato de ter uma história no clube rival. Eu mesmo já trabalhei no Bahia e nem por isso deixo de dar o meu melhor aqui", completou o gestor.

Contratações

Barros também confirmou que o meia boliviano Rudy Cardozo, de 24 anos, foi oferecido, mas avisou que sua vinda está longe de acontecer. "Ele tem uma característica de atacante de beirada (de campo), e temos jogadores com este perfil no elenco. Só traremos contratações pontuais, em posições que precisamos", disse. Apesar das lesões dos goleiros Wilson e Gatito Fernández, a diretoria descarta contratar um novo goleiro.

Amistoso

Para o amistoso contra a Jacuipense, no próximo sábado, 17, às 16h, no Barradão, o Vitória cobrará R$ 10 pela entrada, mas por uma boa causa. Metade da renda será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce. O torcedor pode contribuir com quantia maior. As vendas ocorrerão no dia do jogo, no próprio estádio

