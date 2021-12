Time equatoriano confirma venda de atacante especulado no Vitória

A novela entre Vitória e o atacante Jordy Caicedo pode estar chegando ao fim. Nesta sexta-feira, 5, a presidente do El Nacional, Lucia Vallecilla, confirmou a saída do atleta em entrevista a um programa de rádio no Equador. No entanto, a dirigente também manifestou o incomodo com a maneira que a Universidad Católica tratou a negociação.

"Estou incomodada com o tratamento recebido pela Universidad Católica em relação ao jogador Jordy Caicedo. Fomos notificados de que ele foi vendido e não pretendem pagar ao El Nacional uma rescisão de 500 mil dólares em decorrência da venda", afirmou à emissora local.

Apesar de a imprensa equatoriana dar como certa a ida do atleta ao Vitória, ainda não há confirmação sobre o clube ao qual o atleta foi vendido. Caicedo teve o seu nome ventilado no clube baiano nos últimos dias. No entanto, na terça, 2, o El Nacional havia comunicado a renovação no contrato de empréstimo com o atacante.

Jordy Caicedo tem 21 anos e pertence ao Universidad Católica, do Chile. Nesta temporada, o centroavante foi emprestado ao El Nacional, onde se destacou ao marcar sete gols em 13 partidas.

