Time do Vitória tem descanso para a 'ressurreição'

Após triunfo diante do Anapolina, de virada, por 2 a 1, o elenco ganhou dois dias de folga. Após chegada a Salvador, nesta quinta-feira, 2, a turma foi liberada na Sexta-Feira da Paixão e só retorna aos trabalhos amanhã pela manhã. Dois dias de descanso, peixe, vinho e só um pensamento: Ceará.

Pelo terceiro ano seguido, o Vovô será um obstáculo do Vitória pela Copa do Nordeste. Nos dois anteriores, o Leão foi eliminado de forma vergonhosa e com goleada. Em 2013, levou 4 a 1 no Barradão e caiu fora. Em 2014, uma goleada sofrida por 5 a 1, em Fortaleza. Com o 'chato' adversário no caminho de novo, nada como uma semana de ressurreição para pedir pelo destino mais abençoado no próximo encontro contra os cearenses, próxima quarta, fora de casa.



Desejo de vencer o Ceará é nítido. Mal havia terminado o jogo contra o Anapolina, os jogadores nem falavam da vantagem adquirida diante dos goianos pela Copa do Brasil. O assunto era apenas o foco nas semifinais do Nordestão.



"O grupo tem procurado assimilar o trabalho realizado por Claudinei de Oliveira e toda a comissão técnica. Essa união é muito importante. Agora vamos descansar e trabalhar muito para um jogo que pode nos dar mais moral com a torcida. A decisão com o Ceará na Copa do Nordeste é um jogo esperado por todos nós. Serão duas batalhas contra um adversário muito complicado e que já nos deu problemas", disse o volante Amaral.



Após 49 dias de jejum, o atacante Rogério voltou a balançar a rede na temporada, mas também só pensa nos preparativos para o duelo contra o alvinegro cearense.

"Faz tempo que busco este gol. Perdi alguns que não poderia perder. Alivia, mas ficarei ainda mais feliz se conseguir balançar a rede contra o Ceará. É o nosso foco total", avisou Rogério, que fez dois gols contra o Serrano, em fevereiro.

Calendário



De fora das semifinais do Baianão, o Vitória se deu ao 'luxo' de descansar. Disputando apenas o Nordestão e a Copa do Brasil, o Leão fará três jogos em um espaço de 15 dias.



O período de uma semana de preparação antes do jogo diante do Vovô é uma vantagem para o técnico Claudinei Oliveira, que tenta conhecer ainda mais seu elenco.



"Vamos procurar montar bem a equipe e analisar o time do Ceará. Vamos tentar fazer a vantagem fora de casa e tentar decidir no Barradão com uma vantagem ainda maior", vislumbrou o comandante.

