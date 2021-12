Time do Vitória participa de missa na Igreja do Bonfim

Na segunda semana da pré-temporada do Vitória, dirigentes, conselheiros, comissão técnica e jogadores aproveitaram a tarde desta segunda-feira, 12, para assistir à missa celebrada pelo padre Edson da Silva Menezes, na Colina Sagrada, na Cidade Baixa, em Salvador.

A presença dos jogadores uniformizados na Igreja Basílica de Nosso Senhor do Bonfim chamou a atenção de turistas, torcedores e fiéis que estavam no local. Durante a cerimônia, o padre Edson agradeceu pela "nobre iniciativa" da comissão rubro-negra de subir a Colina Sagrada e pedir bênção e proteção ao Senhor do Bonfim.

"A presença de vocês aqui é uma demonstração de humildade, humildade das nossas limitações e reconhecimento do poder de Deus. Agradeço por terem vindo à Basílica do Bonfim, porque vindo para cá, vocês estão reconhecendo que sozinhos não irão conseguir nada. Com Deus, vocês irão conseguir tudo. Colocando hoje no coração do Senhor do Bonfim e, consequentemente, no coração de Deus seus projetos, seus objetivos, seus propósitos, vocês todos sejam abençoados. Senhor, eu estou pedindo, mas seja feita a vossa vontade. Que a vontade de Deus seja realizada na vida do Esporte Clube Vitória", abençoou o pároco.

