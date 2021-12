Time de basquete do Vitória vence e permanece na liderança do grupo Capital

O Vitória venceu a terceira partida no Campeonato Baiano de Basquete, neste domingo, 16, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. O Leão da Barra bateu o FCM por 129 a 37. O resultado mantém o rubro-negro na liderança.

Contra o FMC, o Vitória foi soberano, ultrapassando a marca de 100 pontos mais uma vez. "O jogo foi bem tranquilo. Conseguimos um melhor posicionamento na defesa e isso deu mais confiança para atacar. Acho que o time está cada vez mais entrosado e isso contribui para a boa apresentação também", disse o ala Edu Mariano.

“Estou muito feliz por ter sido um dos cestinhas da partida. A equipe vem jogando bem, acho que foi o nosso melhor jogo no campeonato. Vamos continuar trabalhando forte para buscar esse título”, disse Gabriel Assunção, um dos cestinhas do jogo.

Antes do confronto deste domingo, o time comandado por Gustavo Aurino já havia ganhado do ABASP e do NBJ. O time rubro-negro volta à quadra no sábado, 22, às 13h, contra o Lauro de Freitas, no ginásio de Cajazeiras.

*Sob supervisão da jornalista Keyla Pereira

