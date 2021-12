Time chinês pode tirar David do Vitória

Apesar do Carnaval, o domingo, 26, e a segunda-feira, 27, foi de agitação nos bastidores do Vitória. Tudo porque o Leão recebeu uma proposta do futebol chinês pelo atacante David, um dos destaque sdo time neste início de temporada.

Sem dizer o nome do clube asiático, o diretor de futebol, Sinval Vieira, confirmou a oferta oficial, mas disse, porém, que ela foi declinada inicialmente pelo Rubro-Negro.

Nesta terça, 28 é o último dia de transferências internacionais para o futebol chinês, de modo que Vieira aguarda um novo ‘lance’ por David. O dirigente garante que só vende o atleta em caso de um negócio muito vantajoso para a equipe baiana.

Após folgar no domingo, o time se reapresentou na tarde de segunda, 27, para um rápido treino na Toca do Leão. O elenco voltou a trabalhar nesta terça, no período da manhã.

adblock ativo