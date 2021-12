Time B do Vitória inicia preparação para sequência no Baiano

Depois do empate com o Ceará pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, 17, no Barradão, já com o foco voltado para o próximo compromisso pelo Baianão no meio da semana.

E a tendência é que o técnico Ney Franco mande a campo o time misto contra o Juazeirense na quarta-feira, 19, assim como fez contra o Catuense, na segunda rodada, e os garotos corresponderam à altura.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Vozão fizeram somente um treino regenerativo na academia do clube, enquanto os reservas trabalharam com bola em um dos campos da Toca. O auxiliar Éder Bastos comandou uma atividade em campo reduzido com sete jogadores em cada equipe, para aprimorar o passe e domínio de bola com pouco espaço.

Em seguida, Bastos definiu um trabalho técnico, de passe e marcação, onde dois atletas tentavam chegar ao gol marcado por um adversário. Posteriormente a atividade foi repetida com três atacantes contra dois marcadores.

O grupo retorna ao batente na manhã desta terça-feira, 18, e no início da tarde embarca para Juazeiro, no norte do estado, onde enfrenta o time da casa no Adauto Morais na quarta-feira, às 21h15.

