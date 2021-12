Tiago Rua: “O Vitória precisa entrar na era da modernização”

Não é à toa que o nome da chapa do conselheiro Tiago Ruas, 35, chama-se ‘Modernizar Para Vencer’. Candidato à presidência do Leão no pleito desta quarta-feira, 13, ele é responsável pela gestão de pessoas em uma imobiliária de Salvador há 10 anos. Isso, na opinião dele, coloca-o no lugar certo, na hora certa, já, para ele, gerir pessoas é a principal função de um presidente.

Tiago foi o penúltimo candidato a anunciar que ia concorrer à presidência. Sua candidatura é pautada na modernização do clube que, para ele, vem sendo mal gerido.

“O Vitória vem de seguidas gestões amadoras. O clube precisa entrar nessa era da modernização, da profissionalização. Minha equipe que pretendo trabalhar não terá torcedor. Não quero pessoas apaixonadas tratando o negócio do clube pela emoção. Quero profissionais gabaritados”, declarou.

O conselheiro tem ideias ambiciosas para a forma do time jogar futebol. Segundo ele, um dos seus projetos consiste em criar uma identidade no clube. O chamado DNA Rubro-Negro – uma forma de jogar que será implementada desde a base, e que irá até o profissional, tanto no masculino quanto no feminino.

Ainda desconhecido na política do clube, Tiago vem de família rubro-negra, e diz que é acostumado a frequentar o Barradão desde pequeno. Mesmo assim, só conseguiu participar da parte política do Leão com ajuda de alguns amigos. “A partir de amizades, passei a participar mais do dia a dia do clube. Na última eleição, pude entrar no Vitória como conselheiro. Sempre foi um sonho participar do dia a dia do Vitória, contratações e tudo mais. Por falta de opções, tô saindo candidato”, contou.

Uma de suas propostas é setorizar o estádio. A mudança, segundo ele, permitiria abaixar o valor dos ingressos em determinados lugares do Barradão, para que os torcedores possam comparecer em maior número.

“Acredito que o Barradão clama por uma setorização. A gente precisa disso urgentemente, ter um setor popular com ingressos mais baratos. Porque a gente sabe que mora numa cidade em que a renda não é tão alta. E a maioria dos apaixonados por futebol não tem a condição de pagar um ingresso de R$ 30, R$ 50”, considerou. “A gente precisa ter um preço mais acessível para que essas pessoas, que são a maioria dos frequentadores, possam ir para apoiar o time. A gente vende ingresso de forma única para todos. O popular fica excluído da possibilidade de ingresso mais barato”.

Para o futebol de base, Tiago Ruas promete, se eleito, aumentar o investimento. Atualmente, segundo ele, o clube não tem dado prioridade aos garotos. “A gente investe hoje menos de 10% da receita na base. Minha intenção é ampliar para de 12 a 15% em curto espaço de tempo. A meta é chegar em clubes como cruzeiro e São Paulo, que investem em torno de 20% na base. Se a gente sabe onde quer chegar, a gente vai trabalhar em cima disso. O Vitória precisa saber onde quer chegar”.

Orçamento

Conselheiro da gestão Ivã de Almeida, Ruas orgulha-se de ter sido o único a não aprovar as contas do orçamento do ano, que apresentou déficit de quase R$ 2 milhões no relatório do Conselho Fiscal. “Eu fui o único conselheiro que reprovou o orçamento. Tá registrado na ata do Conselho. Fui o único que não aceitou. Questionei, levei à frente essa indignação minha. Os gastos se excederam, até pelo orçamento ter sido feito errado – esse foi um dos principais motivos”.

Ruas propõe também um documento de transparência mensal, divulgado todo dia 20. “Uma das coisas que eu quero propor é uma transparência mensal. Como um conselheiro, você vai para as reuniões, e as informações só chegam quando você não tem mais como tomar atitude, principalmente na área financeira. Conselheiro faz um papel de levantar um braço para votar coisas que não tem tempo hábil para mudar”, criticou.

Tiago Ruas crê que terá o apoio do Conselho atual quando ouvirem suas propostas. “Por estar hoje dentro do Conselho, eu conheço a maioria das pessoas. Eu sei que todos aqueles que estão lá querem ver o melhor para o clube, eles têm uma visão muito boa da gestão em si, conseguem visualizar bem essa gestão e acredito que, se eles virem que estou com um trabalho bom, que vai trazer frutos no futebol, vou ter o apoio da maioria deles”, finalizou.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

