Tiago Real e Diego Renan reforçam o Vitória no domingo

Para o jogo do próximo domingo, 12, às 11h, contra o Botafogo - que nesta terça-feira, 7, pediu à CBF a transferência da a partida de Volta redonda, no Rio de Janeiro, para Juiz de Fora, em Minas Gerais - , o Vitória não deve ter nenhum desfalque pela primeira vez nesta Série A. A partida é válida pela 7ª rodada do Brasileirão.

O meia Tiago Real, que vinha se recuperando da lesão muscular que o deixou fora do time desde a 3ª rodada, quando saiu no intervalo do jogo contra o América-MG - 1 a 1 em Belo Horizonte -, se mostrou nesta terça completamente recuperado e treinou normalmente. No domingo, estará a disposição do técnico Vagner Mancini.

Tiago disputará um vaga com Flávio, titular nas últimas duas rodadas - derrota por 1 a 0 para o Flamengo, em Volta Redonda (RJ), e triunfo sobre o Internacional pelo mesmo placar, no Barradão -.

As notícias desta terça foram tão boas que até o zagueiro Guilherme Mattis, que vinha lesionado há quatro meses e só havia participado da estreia no Campeonato Baiano - triunfo por 3 a 0 sobre a Jacuipense em 30 de janeiro -, treinou com o restante do grupo.

De quebra, Mancini terá o retorno do lateral esquerdo Diego Renan, que havia cumprido suspensão e agora retoma a posição que havia sido ocupada por Euller.

adblock ativo