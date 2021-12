Tiago Real deve ser o único desfalque contra a Juazeirense

O meia Tiago Real deve ser único desfalque do Vitória para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, contra a Juazeirense, no próximo dia 10 de abril.

Com lesão muscular, o jogador deve ser novamente substituído por Leandro Domingues, que fez boa partida no último sábado, quando o Leão bateu o Flamengo de Guanambi por 3 a 0.

Já na lateral direita, Maicon Silva está recuperado e vai disputar vaga com o volante José Welison, que tem agradado ao técnico Vagner Mancini atuando como lateral.

Nesta quinta-feira, 31, o treinador comandou uma atividade técnica na Toca do Leão, após uma sessão de exercícios na academia. Na manhã desta sexta, às 10h, o elenco rubro-negro treina com bola no Barradão. A atividade será aberta à imprensa.

