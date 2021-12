Testado no ataque, Pedro Ken destaca versatilidade

A dúvida do técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, sobre se poderá contar ou não com o atacante William na partida de sábado, 22, contra o Goiás, no Barradão, despertou a sua necessidade por procurar alternativas no elenco para o setor.

Depois que o atual camisa 9 rubro-negro deixou o treino desta quinta-feira, 20, na Toca do Leão, sentindo dores musculares, o treinador testou o meia Pedro Ken ao lado de Élton no setor ofensivo.

Considerado o principal jogador do Vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro, Pedro Ken, que já atuou como volante e como atacante na temporada, valorizou a sua capacidade de se adaptar em diferentes setores e comemorou o fato de estar sempre em campo.

"Essa minha versatilidade é um benefício para mim. É bom, porque eu estou sempre jogando. Não tenho entrado mais como segundo volante, mas, quando o time precisa, ajudo bastante na marcação", disse Ken.

O meia rubro-negro falou também sobre o confronto direto com o Goiás e chamou a atenção para a necessidade de o time entrar em campo atento, para não ser surpreendido pelo Esmeraldino.

"Não podemos jogar com displicência, pois não enfrentaremos uma equipe qualquer. Por isso, é fundamental que o time jogue seu melhor futebol e tenha inteligência para superar o sistema defensivo deles, que é um dos melhores do campeonato", finalizou.

Se for mesmo vetado, William poderá ser o quinto desfalque do Vitória contra o Esmeraldino: o rubro-negro já não terá Nino Paraíba, Léo, Uelliton e Eduardo Ramos, todos lesionados.

