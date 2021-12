Terminam ingressos de meia-entrada para torcida do Vitória

Em apenas 50 minutos, acabaram na manhã desta quarta-feira, 2, os ingressos de meia-entrada para a torcida do Vitória para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano contra o Bahia domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova. Estavam disponíveis 435 ingressos de meia-entrada para os torcedores rubro-negros.

As vendas foram marcadas por confusão. Muitos torcedores reclamaram da demora na fila, que chegou a 3h30, e da rapidez com que os bilhetes acabaram.

Para a torcida do Bahia, que como mandante terá direito a 90% da capacidade da arena, estão disponíveis bilhetes a partir de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), do setor Super Norte. Já para o Vitória, as entradas custam R$ 22 (meia-entrada) e R$ 44 (inteira), nos três anéis do Setor Visitante.

